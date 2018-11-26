الصفاقسي التونسي يفقد نجمه 6 أسابيع للإصابة

خضع لاعب الصفاقسي، كينجسلاي سوكاري، اليوم الاثنين، لفحوصات طبية بالرنين المغناطيسي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الملعب التونسي.

وأثبتت الفحوصات أنه تعرض لالتواء على مستوى الكاحل، وسيحتاج لراحة مدتها 6 أسابيع.

وتجدر الإشارة إلى أن سوكاري استعاد مكانه في تشكيلة الصفاقسي في الفترة الأخيرة بعد تماثله إلى الشفاء من الإصابة.

ويعاني الصفاقسي، متصدر ترتيب الدوري التونسي بــ20 نقطة، من العديد من الغيابات بسبب الإصابات مثل محمد علي منصر والحبيب الوسلاتي.

من جهة أخرى نشير إلى أن إدارة الصفاقسي احتجت على تعيين الحكم الصادق السالمي، الذي سيدير مباراة الأربعاء المقبل، ضد حمام الأنف.