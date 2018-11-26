الزمالك يعلن كتيبته الإفريقية

أعلن الزمالك، اليوم الاثنين، قيد 26 لاعبا بقائمته الإفريقية، استعدادا للمشاركة في النسخة الجديدة لبطولة الكونفيدرالية. وضمت القائمة كلًا من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح. خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وبهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح. خط الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ومحمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة وأيمن حفني ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وأحمد مدبولي. خط الهجوم: عمر السعيد وكاسونجو وحميد أحداد. وتم استبعاد محمد حسن، ومحمد عبد السلام، ومحمد أحمد كماتشو.

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