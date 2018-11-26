شكرا لقرائتكم هشام زكريا : سبب الخسارة اليوم امام الزمالك هو غياب 5 لاعبين للاصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام زكريا المدير الفنى لفريق الجونة أن سبب الخسارة أمام فريق الزمالك اليوم هو غياب 5 لاعبين للاصابة منذ فترة كبيرة بالأضافة إلى فارق كبير فى الامكانيات بين لاعبى الزمالك والجونة .

وأضاف هشام زكريا خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت الذى يقدمة الاعلامى أحمد شوبير أنه ليس من اللازم ان يخرج ويشكو الغيابات ولكنه يسير بالفريق الى ان يصل لانتقالات يناير حيث يسعى لتدعيم الفريق بعض اللاعبين الذين يصنعون الفارق خاصة ان الفريق لديه طموح كبير .

وأشار هشام زكريا إلى أن الفريق فى الفترة الأخيرة يصادفه سوء توفيق ورغم تحسن الاداء وهو ما جعله يدفع بأكثر من لاعب من مواليد 97 بسبب كثرة الغيابات.

واصل قطار الزمالك الزحف فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز بتحقيق فوز جديد على الجونة بنتيجة 3/0 بالمباراة التى اقيمت بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ 16 للمسابقة .