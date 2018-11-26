شكرا لقرائتكم حازم إمام : جنش فى تطور مستمر وأمير مرتضى أعاد الهدوء للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة إن محمود جنش حارس مرمى الزمالك يتميز بثبات إنفعالى كبير مؤكدا أنه مستواه يشهد تطورا ملحوظا فى الفترة الأخيرة خصوصا بعد تصديه لركلة الجزاء من أحمد مجدى لاعب الجونة فى الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وفاز الزمالك على نظيره الجونة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد بتروسبوت ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجه حازم إمام الشكر فى تصريحات لـ قناة أون سبورت لأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك مؤكدا انه أعاد الهدوء والاستقرار إلى الفريق الأبيض وها سر النجاح الذى كان يفتقده أصحاب الرداء الأبيض فى الفترة الماضية.