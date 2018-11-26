شكرا لقرائتكم 10 مشاهد من ثلاثية الزمالك فى شباك الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل قطار الزمالك الزحف فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز بتحقيق فوز جديد على الجونة بنتيجة 3/0 بالمباراة التى أقيمت بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ16 للمسابقة. أحرز ثلاثية الزمالك فرجانى ساسى وعمر السعيد و محمود كهربا بالدقائق 49 و68 و70 على التوالى. بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 32 ليواصل التربع على عرش مسابقة الدورى بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 16 محتلاً المركز الـ 13 بالترتيب العام.





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