شكرا لقرائتكم فالنسيا يختتم استعداداته لمواجهة اليوفى بأبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق فالنسيا الاسباني تدريبه الرئيسي على ارضية ملعب اليانز ارينا استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس غداً فى الجولة الخامسة من بطولة أوروبا للأندية الأبطال. وأشرف المدرب مارسيلينو على التدريب بحضور اللاعبين بالكامل دون أن تكون هناك غيابات فى الفريق الاسبانى. ورفع المدرب راية التحدى فى وجه الفريق المنافس بقيادة أليجرى ومهاجمه الكبير كريستيانو رونالدو، وأكد المدير الفنى لفريق فالنسيا الاسباني مارسيلينو على أهمية تحقيق نتيجة ايجابية أمام فريق يوفنتوس رغم الصعوبات التى تواجهه كون المنافس فريق مرشح للفوز باللقب.

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