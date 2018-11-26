شكرا لقرائتكم المان سيتي يزور ليون لضرب عصفورين الثأر والتأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختبار لا يخلو من الصعوبة ينتظر مانشستر سيتي المتألق محلياً عندما يحل ضيفاً على ليون الفرنسي الثلاثاء في إطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ليون قد ألحق خسارة صادمة بمانشستر سيتي على أرضه ملعب الاتحاد ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

وعلى الرغم من صعوبة المواجهة، يبدو مانشستر سيتي مرشحاً لحجز بطاقته إذ يتصدر الفريق الإنجليزي بطل الدوري الممتاز المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق ثلاث عن ليون الثاني و6 عن هوفنهايم الألماني الثالث الذي يلتقي بدوره شاختار دانييتسك الأوكراني (نقطتان)، ما يعني أنه بحاجة إلى نقطة لضمان تأهله وإلى فوز لحسم صدارة المجموعة.

ورغم الخسارة المفاجئة التي مني بها السيتي في الجولة الأولى على أرضه ضد ليون (1-2)، سيكون من المستبعد أن يتعثر فريق غوارديولا مجدداً أمام الفريق الفرنسي، لاسيما إذا قدم نفس المستويات التي ظهر بها لاحقاً، إن كان في المجموعة التي يتصدرها بعد أن حقق ثلاثة انتصارات وسجل 12 هدفاً مقابل ثلاثة سكنت في شباكه، أو في الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق نقطتين عن ليفربول الثاني إذ فاز الفريق في 11 مباراة وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي مواجهة محلية في الدوري وأحرز 40 هدفاً ودخل مرماه 5 أهداف.

من جانبه فإن ليون يمر بفترة جيدة محلياً فالفريق يحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة وإن كان بفارق 15 نقطة كاملة خلف سان جيرمان المتصدر إلا أنه نجح في تحقيق فوزين متتاليين على غانغان (4-2) وسانت إيتيان بهدف نظيف، ما يجعله يطمح بالتالي إلى تكرار فوزه على السيتي أو تحقيق التعادل على الأقل ليعزز موقعه في المركز الثاني قبل جولة واحدة على نهاية مباريات المجموعة.