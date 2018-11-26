شكرا لقرائتكم مدرب فالنسيا: نلعب أمام اليوفى لتحقيق الانتصار ونعرف رونالدو جيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المدير الفنى لفريق فالنسيا الاسباني مارسيلينو على أهمية تحقيق نتيجة ايجابية أمام فريق يوفنتوس رغم الصعوبات التى تواجهه كون المنافس فريق مرشح للفوز باللقب.

أضاف المدرب خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي للمباراة التى ستجمع الفريقين فى الجولة الخاسمة لبطولة أووربا للأندية الأبطال: "نحن بخير ونأمل في فرض قوتنا على يوفنتوس نبحث عن الأهداف كما أثق فى أن فريقنا على مستوى عال".

أضاف مدرب الفريق الاسبانى انه سيسعى الى التصدى لكل محاولات يوفنتوس فى المباراة فى جميع أنحاء الملعب بالرغم من أنها ستكون مجهدة طيلت المباراة، كما ستكون المباراة في دوري ابطال اوروبا من الأمسيات التي يمكن ان تحقق لنا الهدف الذى نسعى اليه".

وتابع: "يجب أن نهدف إلى الفوز، دون أي تشتيت أو أفكار حول نتائج أخرى، وبدون التفكير في ريال مدريد التى سنلتقيها في غضون بضعة أيام".

وعن كريستيانو رونالدو أكد المدرب: "لاعب رائع، يلعب دائما في أفضل حالاته، يريد الفوز، ويلعب للتسجيل، وبصرف النظر عن موهبته، فإن الشيء الذي يميزه هو الطموح الذي لا حدود له للفوز دائماً: غداً سنجد كريستيانو الذي عرفناه في إسبانيا ".