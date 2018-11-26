شكرا لقرائتكم أليجرى: نحتاج الى التأهل من بوابة فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، على ضرورة تحقيق الانتصار خلال مواجهة فالنسيا، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف مانشستر يونايتد.

أضاف أليجري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "يجب أن نأخذ خطوة في كل مرة بدوري الأبطال، وغدًا نحتاج إلى التأهل".

وأضاف: "سنواجه فريقا خسر مرة واحدة في 10 مباريات، وليس نفس الفريق الذي لعبنا ضده في الذهاب، ونحن بحاجة إلى التركيز خلال المباراة بأكملها، وليس كما فعلنا أمام مانشستر يونايتد".

وأوضح: "ديبالا؟ أتوقع منه مباراة رائعة مثل أي لاعب آخر، وعلينا أن نتحسن حين نهاجم في المنطقة، ولدينا مجال للنمو، ودي تشيليو تلقى ضربة وسنقوم بتقييمه".

واستكمل: "يجب أن نحترم فالنسيا، فهو فريق يعتمد على الهجمات العكسية، وغدًا في المساء سوف نعرف هل سنتأهل أم لا، ولذلك يجب علينا الانتصار في المباراة".

واختتم بالحديث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو: "أنا أفضل أن يلعب كما يلعب. إنه أفضل في صناعة الأهداف من كونه هدافا. إنه يقوم بأشياء عظيمة، وقدراته تسمح لنا بتسجيل المزيد من الأهداف".