شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: "نفسى أنضم للمنتخب وهدفى تحقيق بطولة للزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يوسف أوباما لاعب الزمالك سعادته البالغة باستمرار مسيرة الانتصارات للفريق الأبيض بمسابقة الدورى بعد تحقيق الفوز السادس على التوالى مساء الاثنين أمام الجونة بثلاثية ضمن الأسبوع الـ16 للمسابقة . ونجح الزمالك فى الانفراد بصدارة الدورى بالوصول للنقطة 32 بعد الفوز على الجونة مساء الاثنين . قال أوباما فى تصريحات لقناة أون سبورت الفضائية، أنه يركز بشدة فى المباريات برفقة زملائه لتحقيق الهدف الأسمى خلال الموسم الحالى وإعادة بطولة الدورى لدولاب البطولات الأبيض والجميع يسعى لهذا الأمر فقط . وتحدث أوباما عن انضمامه لقائمة المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة مؤكدا عدم وجود تواصل بينه وبين الجهاز الفنى للفراعنة لكنه يتمنى التواجد مع المنتخب مستقبلا مشددا على تقبله لرؤية الجهاز الفنى مهما كانت سواء تواجد أم لاعب لذا يصب كل تركيزه فى مواصلة مسيرة الانتصارات مع الزمالك .

شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: "نفسى أنضم للمنتخب وهدفى تحقيق بطولة للزمالك" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .