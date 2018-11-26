شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي السعيد: غير محظوظ مع المنتخب.. وهذا موقفي مع الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، أنه غير محظوظ مع المنتخب المصري على مدار الفترات التي انضم فيها.

وقال السعيد فى تصريحات إذاعية: "خضت أول مباراة بقميص المنتخب أمام كينيا، خضت بضع دقائق أمام النمسا"، وأردف: أتذكر خلال مباراة لي أمام السنغال كنت لم أتوقع المشاركة ولم يتم ترشيحي، وكنا نعلم أن شوقي غريب يعلن التشكيل قبل المباراة مباشرة، وعصام الحضري كان يعلم أنه لن يشارك ومنعني من النوم بحجة أنني لن أخوض المباراة أيضًا، وبالفعل (سهرنا) وفى الصباح فوجئت أنني ضمن التشكيل مع علي غزال وأوكا، ثم ذهبت لطبيب الفريق مسرعًا وطلبت منه بعض حقن الأعصاب والمسكنات، كنت مجهدًا بسبب قلة النوم.

وأضاف السعيد: "وجدت صعوبة وقتها أمام لاعبي السنغال، كانوا يمتازون بالسرعة، ولكن فى النهاية خسرنا بهدفين دون رد، ووقتها المنتخب كان يمر بتدني مستوى ملحوظ، ومن وقتها لم انضم للمنتخب".

قال السعيد: أرتديت قميص 3 أندية، ولكن هناك فارق كبير بين نظرة الحكم للاعب الجونة وبين نظرته للاعب الاسماعيلي والزمالك.