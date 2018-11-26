شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات البطولة الأفريقية للكرة الشاطئية بشرم الشيخ تدخل مراحلها النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء على متابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية للكرة الشاطئية والتى ستنطلق يوم 8 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. ويقول سيد بدير مسئول اللجنة المنظمة إن البطولة الأفريقية ينظمها الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى وتشارك فيها 8 دول هى مصر والمغرب وليبيا وتنزانيا ونيجيريا وكوت ديفوار ومدغشقر والسنغال، وتعد البطولة مؤهلة لكأس العالم باراجواى.

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