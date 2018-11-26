شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: تغييرات جروس أتت بثمارها مع الزمالك.. وجنش متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة إن محمود جنش حارس مرمى الزمالك يتميز بثبات انفعالى كبير، مؤكدا أن مستواه يشهد تطورا ملحوظا فى الفترة الأخيرة خصوصا بعد تصديه لركلة الجزاء من أحمد مجدى لاعب الجونة فى الدقيقة 73 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاثنين .

وفاز الزمالك على نظيره الجونة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد بتروسبوت ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه حازم إمام الشكر فى تصريحات لـ قناة أون سبورت لأمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك مؤكدا انه أعاد الهدوء والاستقرار إلى الفريق الأبيض وهو سر النجاح الذى كان يفتقده أصحاب الرداء الأبيض فى الفترة الماضية.

كما شدد حازم إمام خلال تحليله مباراة الزمالك والجونة أن تغييرات السويسرى جروس خلال اللقاء كانت مثمرة بدليل نجاح عمر السعيد فى إحراز هدف والتأكيد على أنه مهاجم مميز بينما كان الغرض من مشاركة مصطفى فتحى بالدقائق الأخيرة حصوله على فرصة إثبات الذات .

وأوضح حازم إمام أن هشام زكريا المدير الفنى للجونة أخطأ خلال الشوط الثانى بعد ترك مساحات أمام لاعبى الزمالك المميزين بالسرعات الفائقة عكس طريقة أدائه بالشوط الأول مما ترتب عليه استقبال فريقه للأهداف .