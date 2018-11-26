شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة تمنع هدفًا للجونة فى مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت العارضة هدفًا مؤكدًا للجونة فى مرمى الزمالك من تسديدة أحمد مجدى لاعب الجونة فى مرمى الأبيض بعدما تصدى محمود جنش للكرة ثم نخطت منه لتصطدم بالعارضة خلال اللقاء الذى يجمعما باستاد بترسبورت فى الجولة الـ16 من الدورى الممتاز. خاض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمود جنش فى حراسة المرمى حمدى النقاز - محمد عبد السلام - محمود علاء - عبد الله جمعة فى خط الدفاع فرجانى ساسى - طارق حامد - محمود كهربا - إبراهيم حسن - يوسف أوباما خط الوسط كاسونجو خط الهجوم بينما يتواجد على مقاعد البدلاء: - عماد السيد - عمر السعيد - محمد عنتر - مصطفى فتحى - بهاء مجدى - يوسف كماتشو - محمود عبد العزيز. بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي: حراسة المرمى: عمرو رضوان خط الدفاع: أحمد على وأحمد سعيد أوكا ولؤى وائل وجوناثان انجويم خط الوسط: أحمد الشناوى ومصطفى جابر واحمد مجدى ومحمد نادى خط الهجوم: فادى فريد وشيكاتارا







































































شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة تمنع هدفًا للجونة فى مرمى الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .