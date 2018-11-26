شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد التحقيق مع الحضرى فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الإسماعيلى إخطارا رسميا إلى حارس الفريق عصام الحضرى بشأن موعد تحويله للتحقيق رسميا.

وكان الإسماعيلى قد أعلن إحالة الحضرى للتحقيق بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندى استعدادا لمباراة الذهاب لدور الـ64 من بطولة دورى الأبطال الأفريقى.

وقام الإسماعيلى بإرسال إخطار رسمى إلى عصام الحضرى على عنوان منزله بأن موعد التحقيق سيكون يوم السبت القادم الموافق 1 ديسمبر فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالنادى الإسماعيلى.