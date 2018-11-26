شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد التحقيق مع الحضرى فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الإسماعيلى إخطارا رسميا إلى حارس الفريق عصام الحضرى بشأن موعد تحويله للتحقيق رسميا.
وكان الإسماعيلى قد أعلن إحالة الحضرى للتحقيق بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندى استعدادا لمباراة الذهاب لدور الـ64 من بطولة دورى الأبطال الأفريقى.
وقام الإسماعيلى بإرسال إخطار رسمى إلى عصام الحضرى على عنوان منزله بأن موعد التحقيق سيكون يوم السبت القادم الموافق 1 ديسمبر فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالنادى الإسماعيلى.
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد التحقيق مع الحضرى فى الإسماعيلى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .