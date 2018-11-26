شكرا لقرائتكم خبر عن هشام زكريا: الغيابات وسوء التوفيق سبب الهزيمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام زكريا المدير الفنى لفريق الجونة أن سبب الخسارة أمام فريق الزمالك اليوم هو غياب 5 لاعبين للإصابة منذ فترة كبيرة بالإضافة إلى فارق كبير فى الإمكانيات بين لاعبى الزمالك والجونة.

وأضاف هشام زكريا خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت الذى يقدمه الاعلامى أحمد شوبير أنه ليس من اللازم أن يخرج ويشكو الغيابات ولكنه يسير بالفريق إلى أن يصل لانتقالات يناير حيث يسعى لتدعيم الفريق بعض اللاعبين الذين يصنعون الفارق خاصة أن الفريق لديه طموح كبير.

وأشار هشام زكريا إلى أن الفريق فى الفترة الأخيرة يصادفه سوء توفيق ورغم تحسن الأداء وهو ما جعله يدفع بأكثر من لاعب من مواليد 97 بسبب كثرة الغيابات.

واصل قطار الزمالك الزحف فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز بتحقيق فوز جديد على الجونة بنتيجة 3/0 بالمباراة التى اقيمت بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ 16 للمسابقة.