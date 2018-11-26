شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 60 دقيقة.. الزمالك يتقدم على الجونة بهدف ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك فى التقدم على الجونة بهدف وحيد بعد مرور 60 دقيقة من المباراة المقامة حاليًا بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ16 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

لم تشهد بداية الشوط الثانى إجراء تعديلات فى تشكيل الفريقين حيث بدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد السلام ومحمود علاء وعبد الله جمعه

خط الوسط: فرجانى ساسى وطارق حامد ومحمود كهربا وإبراهيم حسن ويوسف أوباما

خط الهجوم: كاسونجو

بينما بدأ الجونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: جوزيف أنجويم، وأحمد سعيد «أوكا»، ولؤي وائل، وأحمد على

خط الوسط: أحمد الشناوي، ومصطفى جابر، وأحمد مجدي، ومحمد نادى، وفادى فريد خط الهجوم : شيكاتارا

ومع الدقيقة 49 يسجل التونسى فرجانى ساسى أول أهداف الزمالك بعد تلقيه عرضية متقنة من عبد الله جمعة انقض عليها بقدمه ووضعها ساسي بقوة فى مرمى الجونة لا تصد ولا ترد.

ويعد هدف ساسى أول أهدافه بقميص الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء مطلع الموسم الحالى .

وكاد يوسف أوباما أن يضيف الهدف الثانى للزمالك بالدقيقة 54 بعد تلقيه عرضية من كاسونجو لينقض عليها لكن يخرج عمر رضوان من مرماه وينقذ المرمى ويضطر أوباما لتسديد الكرة خارج المرمى.

وينقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 55 بعدما كادت عرضية جوزيف أنجويم من الركلة الحرة أن تسكن الشباك مباشرة لولا يقظة الحارس.











































































































































