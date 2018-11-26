الأهلي يكشف حقيقة حسمه لصفقة علي غزال

كتب: أحمد الشريف

نفى محمد فضل مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، ما تردد عن حسمه لصفقة انتقال علي غزال محور ارتكاز منتخب مصر للقلعة الحمراء.

ونشر فضل تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، حيث أكد خلالها على أنه لم يحسم الصفقة للأهلي حتى الآن.

وقال مدير لجنة التعاقدات بالأهلي: "الخبر ده مضروب، أرجو من السادة الصحفيين تحري الدقة"، حيث جاءت عبارته مصحوبة بأحد التقارير التي أشارت لحسم الصفقة.

وكان علي غزال قد أعلن عن رحيله عن فريق فانكوفر الكندي بشكل نهائي، وذلك في تدوينة له عبر موقع إنستجرام للتواصل...