رياضة | أهم أخبار الكرة العالمية اليوم الاثنين 26-11-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الكرة العالمية اليوم الاثنين 26-11-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الأندية الأوروبية الكبري للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء، والمشاركة في بطولة الدوري الاوروبي يوم الخميس القادم.

ولم تقام مباريات هامة اليوم الاثنين في أوروبا، حيث ياخذ الجميع راحة من أجل الإستعداد البطولات الأوروبية.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" اهم اخبار الكرة العالمية اليوم الاثنين 26-11-2018.

- جوارديولا يعلن غياب ثلاثي الفريق "برناندو سيلفا - جوندوجان - خيسوس" عن مباراته أمام نادي أولمبيك ليون الفرنسي بدوري الأبطال.

- محمد صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأغلي في العالم، ويتقدم علي ميسي صاحب المركز السادس في القائمة.

- مانشستر يونايتد يواصل استعداداته لمباريات دوري ابطال اوروبا وعينه علي فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، من أجل التعاقد مع مدافع لتدعيم الفريق.

- إصابات برشلونة مستمرة قبل مباراة دوري أبطال أوروبا، حيث تعرض لويس سواريز للإصابة في المران الاخير، ويلحقه الحارس الهولندي سيلسين.

- غيابات بالجمله في قائمة ريال مدريد لمباراة روما، حيث لم يتواجد سوا 5 مدافعين في القائمة التي سافرت روما، بسبب كثرة الإصابات في هذا المركز.

- ليفربول يواصل استعداداته للمباراة المصيرية ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي تعد فاصلة في مشوار الفريق بالبطولة الأوروبية.