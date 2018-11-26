رياضة | عمرو الصفتي: حجازي وعلى جبر وسمير "الأفضل" في مصر

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اكد عمرو الصفتي لاعب الزمالك السابق، ان ثلاثي الدفاع سعد سمير واحمد حجازي وعلى جبر هم الأفضل فى مصر حاليا. وقال الصفتي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام :نعاني من مشاكل فى مركز المساك والجبهة اليسرى، وايضا فى مركز المهاجم بسبب "الافارقه"

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