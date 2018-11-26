رياضة | عاجل.. الأهلي يفاجئ صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يفاجئ صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على عودة صالح جمعة إلي صفوف الفريق في يناير، وأبلغت الإدارة اللاعب عن طريق أحد أعضاء الجهاز الفني بعودته من جديد بشكل نهائي.

وقد تحدث اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود رغبة من جانب أحد الأندية البرتغالية في الحصول على خدماته بالفترة القادمة.

وطلب النادي الأهلي من صالح جمعة بصرف النظر عن فكرة الرحيل، والتركيز فقط مع الفريق بالفترة المقبلة، نظرًا لحاجة المارد الأحمر لجهوده نظرًا لتدنى مستوى الفريق خلال الفترة الماضية وخروجه من البطولة العربية.

ووجه النادي الأهلي تحذير شديد اللهجة للاعب، من الخروج عن النص خارج الملعب، مع ضرروة تمسكه بالفرصة الأخيرة له مع الفريق.