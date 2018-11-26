رياضة | عمرو الصفتي: شجعت الترجي ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الصفتي: شجعت الترجي ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد عمرو الصفتي لاعب الزمالك السابق، انه كاد ان يتعرض للضرب المبرح خلال تواجده فى احدى الكافيهات لمشاهدة نهائي دوري الأبطال بين الترجي والاهلي.

وقال الصفتي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : كنت أشاهد مباراة الاهلي والترجي فى احد كافيهات مدينة نصر، كان ملىء بجماهير الأهلي، بعد هدف الترجي الثاني " قمت بالتصفيق الحاد" فاقترب مني احد الاشخاص "يشبه الجارد" وقال لي لا تفعل ذلك.

واردف : بعد الهدف الثالث "كان قلبي بيرقص من الفرحة" ولكن لم استطيع الاحتفال

واتم : الاهلي اذا كان تفوق على الترجي كان "هيفوق جدا" ولذلك الامر شجعت الترجي.