رياضة | عمرو الصفتي: رئيس الزمالك "هز الأهلي" .. وشجعت الترجي في النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الصفتي: رئيس الزمالك "هز الأهلي" .. وشجعت الترجي في النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد عمرو الصفتي لاعب الزمالك السابق، ان الاهلي حدث فيه هزة كبيرة، وذلك بعد واقعة توقيع عبد الله السعيد للزمالك.

وقال الصفتي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : رئيس الزمالك "هز الأهلي" بأزمة عبد الله السعيد

وتطرق لمستوى الاهلي مؤخرا وقال : الاهلي فى أقل حالاته الفنية، وصوله لنهائي أفريقيا كان مفاجئة، وكنت اشجع الترجي في هذه المباراة.