رياضة | الزمالك يكشف تفاصيل إصابة طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف تفاصيل إصابة طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأن طارق حامد تعرض لكدمة بالعضلة الجانبية للفخذ. ويخضع اللاعب لاختبار طبي غدا على هامش تدريبات الفريق المقرر إقامتها غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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