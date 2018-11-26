رياضة | عمرو الصفتي يحكي كواليس "أزمته" الشهيرة مع عبد الواحد بعد هدف الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الصفتي يحكي كواليس "أزمته" الشهيرة مع عبد الواحد بعد هدف الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد عمرو الصفتي لاعب الزمالك السابق، أنه علاقته مع عبد الواحد السيد حارس الابيض السابق، على مايرام، خاصة بعد الواقعة الشهيرة بينهم فى الملعب.

وقال الصفتي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام :بعد هدف الاهلي فى مرمانا، لم أشعر بدفعة عبد الواحد السيد لي امام الجميع

واردف : بعد المباراة شاهدت الواقعة في التلفاز، حزنت للغاية ولكن الان علاقتي به على مايرام.

واتم : اكد لي عبد الواحد انه كان منفعل لتوقيت الهدف .. جاء فى الدقيقة 40