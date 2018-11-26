رياضة | كريم حافظ خارج حسابات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم حافظ خارج حسابات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ابتعد كريم حافظ، ظهير أيسر إسطنبول باشاك شهير التركي، عن حسابات النادي الأهلي بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب الفريق عقب الخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.
وكان الفرنسي كارتيرون، قد أبدى رغبته في ضم كريم حافظ وذلك خلال الميركاتو الشتوي المقبل بعد إصابة علي معلول وعدم اقتناعه بقدرات الظهير صبري رحيل.
وخرج حافظ من حسابات الأهلي بسبب عدم اقتناع مسؤولي الأحمر بقدراته، وعاد محمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة لحسابات القلعة الحمراء مجددًا.
لم يخوض كريم حافظ أي مباراة مع باشاك حتى الآن بعد الانضمام إليه في بداية الموسم الحالي.
يُذكر فأن حافظ كان لاعبًا في قطاع الناشئين بالأهلي، ثم انتقل إلى وادي دجلة، ومنه إلى ليرس البلجيكي، وأمونيا ليماسول القبرصي، ولانس الفرنسي.
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