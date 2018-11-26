رياضة | عمرو الصفتي: حسام حسن "رفع" سقف طموح المصري .. وميدو البديل الأنسب

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يرى عمرو الصفتي لاعب الزمالك السابق، ان حسام حسن المدير الفني الحالي لبيراميدز والسابق للنادي المصري، قام برفع سقف طموح الفريق البورسعيدي بتحقيق ارقام كبير خلال السنوات الاخيرة. وقال الصفتي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : حسام حسن افضل مدرب فى مصر، وايضا مجلس ادارة المصري أفضل مجلس للفريق في تاريخ النادي. واردف : ارى ان ادارة المصري اخطأت عندما رحل حسام حسن بسبب عدم تنفيذ مطالبه. واكد : المصري يحتاج لمدرب مصري وليس اجنبي، لا يوجد وقت للاجنبي وتجاربه، ارى ان البديل الانسب هو احمد حسام ميدو. وتحدث عن مصطفى يونس قائلا : اسم كبير ومقنع للاعبين، وقدم مباراه جيدة امام الانتاج الحربي.

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