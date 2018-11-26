رياضة | إلغاء مؤتمر الزمالك والجونة بسبب أزمة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء مؤتمر الزمالك والجونة بسبب أزمة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مراقب مباراة الزمالك والجونة في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز الغاء المؤتمر الصحفي للمباراة لعدم السماح للصحفيين بالتواجد في قاعة المؤتمر الصحفي. ونشبت أزمة بين قوات الداخلية التي تتولى تأمين المباراة وبين الصحفيين وتم منع الإعلام من التواجد في قاعة المؤتمر الصحفي. بهذا الفوز رفع الفريق الأبيض رصيده إلى ٣٢ نقطة ينفرد بصدارة الدوري، ويتوقف رصيد الجونة عند ١٦ نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر.

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