الان تتابع عاجل.. “النصر”: تأجيل جولة للهلال يخدش مبدأ عدالة مسابقة الدوري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضحت إدارة نادي النصر، أن لجنة المسابقات فاجأتهم بتأجيل مباراة مماثلة للمنافس في الجولة الـ 11، بعد أن تم توجيههم من اللجنة بأن المسموح لا يتخطى تقديم يوم أو تأخير آخر، مشيرة إلى أن تأجيل جولة لفريق واحد يخدش مبدأ العدالة.

وأكدت إدارة النصر في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تود إدارة النصر التوضيح لجماهيرها الوفية وللشارع الرياضي حول ما تم ذكره في بيان لجنة المسابقات الصادر بتاريخ 25-11-2018.

وأضاف البيان: “لجنة المسابقات فاجأتنا بتأجيل مباراة مماثلة للمنافس في الجولة ذاتها، بعد أن تم توجيهنا من اللجنة بأن المسموح لا يتخطى تقديم يوم أو تأخير يوم وفقاً للمصلحة العامة وفي إطار ذات الجولة.

وزاد البيان: “ما جاء في بيان لجنة المسابقات مخالف لحقيقة ما حدث، وربما نجد العذر للأحبة في اللجنة بعد مغادرة أعضاءها السابقين وتولي الأعزاء الحاليين مهامهم مما أحدث فجوة”.

وختم البيان النصراوي بقوله:” تأجيل جولة لفريق واحد دون غيره يخدش مبدأ عدالة المسابقة، ونثق أن هذه الممارسات لا يمكن أن تمر في عهد رجل التطوير الرياضي الأول معالي المستشار تركي آل الشيخ الذي عمل وتعب ودعم الجميع”.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد القدم أوضحت في بيانها الذي أصدرته أن التأجيل والتأخير في المباريات تم بناء على رغبة الهلال والنصر، وهو الأمر الذي نفته الإدارة النصراوية في بيانها اليوم.

وكانت مباراة الهلال وأحُد قد تأجلت في بطولة الدوري، لخوض الهلال مباراة النفط العراقي في البطولة العربية، أما نادي النصر فسيخوض مباراة مولودية الجزائر في البطولة العربية، في الـ28 من نوفمبر، ثم بعدها بثلاثة أيام يخوض مباراته في الدوري أمام نادي الوحدة في الثاني من ديسمبر.

وأثار تأجيل مواجهة الهلال أمام أحد في الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان الكثير من الجدل، في مقابل لعب النصر مواجهته في ذات الجولة أمام الوحدة.