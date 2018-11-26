الان تتابع المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب” لكرة اليد لـ 4 أعوام مقبلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستضيف المملكة العربية السعودية ولمدة 4 أعوام مقبلة بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.

ووقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع مع النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة جويل ديلبلانك اليوم في مقر الهيئة العامة للرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عقد الاستضافة.

وتعد بطولة “سوبر جلوب” لكرة اليد للأندية هي الأعلى تصنيفاً بالعالم في اللعبة وانطلقت النسخة الأولى منها عام 1997م بالنمسا، ويشارك في هذه البطولة 8 أندية يمثلون قارات العالم الست، إضافة إلى ممثل للبلد المنظم ونادي مرشح من الاتحاد الدولي لكرة اليد