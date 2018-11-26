شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري» يشترط الفوز على إنبي للإفراج عن مستحقات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مصطفى يونس، المدير الفنى المؤقت للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، تحقيق الفوز على إنبى فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين مساء الخميس المقبل، على أرض ملعب استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز، خاصة أن مجلس الإدارة قرر إيقاف مستحقات اللاعبين على خلفية النتائج السلبية التى حققها المصرى فى الفترة الماضية، على رأسها الخسارة أمام حرس الحدود بثلاثية نظيفة فى المباراة قبل الماضية. كان الفريق قد حقق نتيجة إيجابية بالتعادل سلبياً مع الإنتاج الحربى على استاد السلام فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الأول ضمن مباريات الجولة الـ16 لبطولة الدورى الممتاز، وبالرغم من حالة الرضا التى ظهرت على مصطفى يونس من النتيجة إلا أنه أبدى استياءه من محمود وادى، مهاجم الفريق الفلسطينى، بسبب الفرص السهلة التى أهدرها خلال المباراة، والتى كانت كفيلة بحسم الفوز لصالح قلعة «بورسعيد». ويبحث «يونس» الاعتماد على أحمد جمعة فى الهجوم خلال الفترة الماضية، بعد أن بدأ «وادى» فى التشكيل الأساسى فى مباراة الإنتاج الحربى.
وعلى صعيد الصفقات الجديدة، دخل عدنان حلبية، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعاقدات، فى مفاوضات مع مسؤولى نادى الزمالك من أجل التفاوض على استعارة ثنائى القلعة البيضاء أحمد مدبولى، ومحمود عبدالعاطى دونجا، وذلك بعدما رفض محمد إبراهيم الانضمام للمصرى فى المفاوضات التى قادها معه مصطفى يونس والذى يرتبط بعلاقة وطيدة مع اللاعب، فيما تلقى مدافع الفريق البوركينى محمد كوفى عرضاً من أحد الوكلاء للانضمام لنادى الرجاء المغربى خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتمسك مجلس الإدارة بخدمات اللاعب حتى نهاية الموسم الجارى من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق، وهو الوضع نفسه الذى تم تطبيقه على إسلام عيسى، لاعب الفريق، الذى تلقى هو الآخر عرضاً رسمياً من نادى بيراميدز. على الجانب الآخر، تلقى مجلس الإدارة العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب، للمفاضلة بين الأفضل منهم، حال الاستقرار على إسناد المهمة للمدرب الأجنبى. وعلمت «المصرى اليوم» أن الاقتراحات داخل مجلس الإدارة فى الانتظار لمتابعة مستوى الفريق ونتائجه خلال فترة تولى مصطفى يونس، وفى حال نجاحه سيتم الاعتماد عليه بشكل رسمى ونهائى، خاصة أنه نجح فى الوصول إلى اللاعبين بشكل جيد.
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