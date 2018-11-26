شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري» يشترط الفوز على إنبي للإفراج عن مستحقات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مصطفى يونس، المدير الفنى المؤقت للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، تحقيق الفوز على إنبى فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين مساء الخميس المقبل، على أرض ملعب استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز، خاصة أن مجلس الإدارة قرر إيقاف مستحقات اللاعبين على خلفية النتائج السلبية التى حققها المصرى فى الفترة الماضية، على رأسها الخسارة أمام حرس الحدود بثلاثية نظيفة فى المباراة قبل الماضية. كان الفريق قد حقق نتيجة إيجابية بالتعادل سلبياً مع الإنتاج الحربى على استاد السلام فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الأول ضمن مباريات الجولة الـ16 لبطولة الدورى الممتاز، وبالرغم من حالة الرضا التى ظهرت على مصطفى يونس من النتيجة إلا أنه أبدى استياءه من محمود وادى، مهاجم الفريق الفلسطينى، بسبب الفرص السهلة التى أهدرها خلال المباراة، والتى كانت كفيلة بحسم الفوز لصالح قلعة «بورسعيد». ويبحث «يونس» الاعتماد على أحمد جمعة فى الهجوم خلال الفترة الماضية، بعد أن بدأ «وادى» فى التشكيل الأساسى فى مباراة الإنتاج الحربى.