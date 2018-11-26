شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك الوقت القاتل! والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصاران على التوالى يحققهما فريق نادى الزمالك بمسابقة الدورى الممتاز فى الموسم الجارى بأهداف فى الأوقات الحرجة والثوانى الأخيرة من عمرهما، فحصد الفارس الأبيض 6 نقاط مع صافرة نهاية لقائيه أمام كل من الحرس والداخلية فى سيناريو مكرر حول خلاله أبناء ميت عقبة تأخرهم فى المباراتين لانتصارين ثمينين فى الوقت القاتل.

وسار الزمالك على نهج غريمه التقليدى فريق النادى الأهلى، والذى اعتاد بشكل شبه مستمر قلب موازين مبارياته الحاسمة مع صافرة نهايتها.

التقرير التالى نستعرض من خلاله أبرز 15 هدفاً للزمالك فى الأوقات الحرجة واللحظات الأخيرة من عمر مبارياته الرسمية فى السنوات القليلة الماضية.

يسجل محمود عبدالرازق شيكابالا من ضربة حرة مباشرة هدف فوز الفريق الزملكاوى بلقائه أمام سموحة مع صافرة نهاية المواجهة التى جمعتهما على ملعب الإسكندرية بالدورى الممتاز موسم 2011-2012.

ومع الدقيقة الخامسة من الوقت البديل يسجل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك هدف انتصار الفريق الأبيض على حساب الفتح الرباطى المغربى بملعبه بإياب ثمن نهائى مسابقة الكونفدرالية نسخة 2015.

وفى الوقت الذى انتظر خلاله الجميع صافرة نهاية مباراة الزمالك وتليفونات بنى سويف، تأتى رأس يوسف أوباما لتحصد النقاط الثلاث للزمالك فى الوقت القاتل وذلك بمباراة الفريقين بالدورى الممتاز موسم 2013-2014.

فى مباراة مجنونة يتمكن أحمد جعفر مهاجم فريق نادى الزمالك من قلب موازين لقاء الفارس الأبيض أمام بتروجت بملعب السويس مع صافرة نهاية المباراة بتسجيله هدف الانتصار لأبناء ميت عقبة بمنافسات الدورى المتاز موسم 2010-2011 فى مباراة فاز بها الزمالك بنتيجة (3-2).

هدف صاعق لمحمد إبراهيم نجم الزمالك فى شباك المصرى فى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء الفريقين بالدورى العام موسم 2010-2011، بملعب القاهرة يحسم به أبناء زامورا النقاط الثلاث.

انتظر الزمالك حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فى مواجهة سموحة بالدور الأول للدورى موسم 2014-2015، حتى أمطر شباك الفريق السكندرى بهدفين متتاليين عن طريق باسم مرسى ومؤمن زكريا، لينهى الفريق الأبيض صيامه التهديفى ويكسر مسلسل التعادلات الذى لازمه فى ذلك التوقيت.

انتصار شاق يحققه فريق نادى الزمالك على حساب الصفاقسى التونسى مع الدقيقة 90 من عمر لقاء الفريقين بالجولة الأولى لدور المجموعات لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية نسخة 2015.

الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلى لمواجهة الزمالك وسموحة بنهائى كأس مصر موسم 2013-2014 تشهد هدفًا قاتلاً للظهير الأيمن حازم إمام، ليظفر الفريق الأبيض باللقب الثمين فى الوقت القاتل.

ويسجل أحمد رفعت هدف فوز الزمالك على الداخلية فى الدقيقة الخامسة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بلقاء الفريقين بالدورى الممتاز بالموسم الماضى ويفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة (4-3).

ويظن الجميع بحسم وادى دجلة مواجهته أمام الزمالك بالدورى الممتاز موسم 2013-2014، إلا أن رأس أحمد جعفر تقول كلمتها وتفرض التعادل ببراعة فى الدقيقة الثالثة من الوقت البديل.

الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء الزمالك ومصر للمقاصة، تشهد توجيه مصطفى فتحى جناح الفريق الأبيض طعنة قاتلة للفريق الفيومى، فيسجل هدف التعادل ويحرم المنافس من خطف النقاط الثلاث فى لقاء موسم 2016 بالدور الأول للمسابقة.

مع الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة الزمالك أمام سموحة بنهائى كأس مصر 2018 يدرك الكونغولى كاسونجو هدف التعادل وقبلة الحياة لأبناء زامورا ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت للزمالك. ويسجل كاسونجو هدف فوز الزمالك مع صافرة نهاية مباراة الفريق الأبيض أمام وادى دجلة بالدور الثانى للدورى المصرى فى موسمه الماضى 2017-2018.

وينجح محمود كهربا فى اقتناص 6 نقاط ثمينة لفريقه بهدفين فى الوقت القاتل فى شباك حرس الحدود والداخلية خلال آخر جولتين من منافسات الدورى الممتاز، ليعتلى الزمالك القمة منفرداً.