شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقترب من «الأفضل أفريقيًا» للعام الثانى على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت عدة تقارير صحيفة عن اقتراب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، وفريق ليفربول، من الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقى لعام 2018 الذى يمنحها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف».

ونشر موقع «ستار أفريكا»، أمس، تقريرا بعنوان «حصرى.. صلاح يدخل تاريخ أفريقيا بجائزة جديدة»، وقال التقرير: إن مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، قال إن محمد صلاح بات المرشح الأكثر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقى لعام 2018.

وأضاف التقرير أن المصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أكد لمراسل «ستار أفريكا عربية» أن الأصوات التى تم رصدها حتى الآن تمنح صلاح الجائزة متفوقا بفارق كبير من النقاط عن زميله فى ليفربول، السنغالى ساديو مانى.

فيما أعلنت جماهير ليفربول دعمها للنجم المصرى فى سباقه مع زميله بالفريق الإنجليزى، ساديو مانى، و3 آخرين، لجائزة أفضل لاعب بأفريقيا، المقدمة من شبكة الإذاعة البريطانية «BBC»، والتى ستعلن يوم 14 من الشهر المقبل.

وتضامنت جماهير «الريدز»، مع أنصار منتخب السنغال، الذين أطلقوا صافرات الاستهجان ضد ساديو مانى، عقب لقاء غينيا، السبت الماضى، لتواضع مستواه مع منتخب بلاده، عكس ما يقدمه مع الفريق الإنجليزى، فى «البريميرليج».

وجاء تضامن أنصار الفريق الإنجليزى، بعد ما كتبوا أكثر من اعتذار على صفحات التواصل الاجتماعى، خلال اليومين الماضيين، لعشقهم الكبير للنجم المصرى العالمى الملك «مو»، ولرغبتهم الكاملة لفوزه للعام الثانى على التوالى بجائزة أفضل لاعب من قبل الشبكة البريطانية العملاقة.

وفاز محمد صلاح، أمس، بجائزة «الرياضى العربى المتميز» التى تمنح من محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، لعام 2018.

وحافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم داخل «البريميرليج»، محتلا المركز الثانى برصيد 33 نقطة، خلف المتصدر وحامل اللقب الماضى، مانشستر سيتى، برصيد 35 نقطة، بفوزه على واتفورد.