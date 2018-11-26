شكرا لقرائتكم مدرب ليون: المهمة أمام مانشستر سيتى صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد برونو جينيسيو، المدير الفني لأولمبيك ليون، أن فريقه تنتظره مهمة صعبة عندما يستضيف مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وقال جينيسيو في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "مانشستر سيتي يعد أحد 3 أو 4 أندية مرشحة للفوز باللقب، إلا أننا أثبتنا في المباراة الأولى أننا قادرون على الفوز عليه، لذا علينا اللعب بتركيز وجدية واستغلال إقامة اللقاء وسط جماهيرنا".

وأضاف: "هذا اللقاء يحتاج لبذل أقصى جهد وأن يظهر كل لاعب بـ150% من مستواه، لأن تحقيق نتيجة إيجابية من شأنه أن يصعد بنا إلى الدور الثاني".

وتابع: "تكرار الفوز على مانشستر سيتي سيكون إنجازا رائعا، ولن يكون أمرا جديدا على أولمبيك ليون، فهذا النادي سبق أن تفوق على أندية كبيرة مثل ريال مدريد أكثر من مرة".

ولفت برونو جينيسيو إلى أن اعتماد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الاستحواذ والضغط بقوة وسرعة لاستخلاص الكرة سيزيد من صعوبة المهمة علينا، ويجعلها أسهل للفريق الإنجليزي بنسبة 70 إلى 80%.

وحذر جينيسيو لاعبيه من التفكير أو الاستناد على الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 2-1 في ملعب الاتحاد، مشددا على ضرورة تفادي دخول مرماه أي أهداف أو منح مانشستر سيتي فرصة للتقدم في النتيجة.

وألمح مدرب أولمبيك ليون إلى أنه سيختبر حالة نبيل فقير ومدى جاهزيته الليلة، مؤكدا أن فقير لاعب لا غنى عنه في المباريات الكبيرة لأنه قائد وركيزة أساسية، إلا أن مواجهة السيتي تحتاج أن يكون كل لاعب جاهز بنسبة 100%.

كما حفز جينيسيو، لاعبه أنطوني لوبيز، حارس مرمى الفريق، مؤكدا أنه سيكون له دور كبير في لقاء مانشستر سيتي مثلما ساهم في الفوز بلقاء الديربي أمام سانت إيتيان بفضل الفرص التي تصدى لها خاصة في الشوط الأول.

ويتصدر السيتي المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، خلفه ليون 6 نقاط، ثم هوفنهايم الألماني 3 نقاط وشاختار دونتسيك الأوكراني نقطتين.