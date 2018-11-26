شكرا لقرائتكم روبرتو كارلوس يدعم لاعبى الريال فى التدريب الرئيسي بروما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس على دعم لاعبى الفريق الملكى قبل انطلاق المران من ملعب التدريب فى العاصمة الايطالية روما. ونشر الحساب الرسمى لنادى ريال مدريد فيديو يتحدث فيه النجم البرازيلي عن أمنياته بفوز الفريق الملكى فى المباراة غدا. وخاض ريال مدريد تدريبه الوحيد والرئيسى على ملعب مباراته غداً أمام روما بالعاصمة الايطالية وسط اجواء من التفاؤل لتحقيق انتصار جديد فى البطولة القارية. ويلتقى الفريقين فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة أوروبا للأندية الأبطال.









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