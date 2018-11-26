شكرا لقرائتكم ريال مدريد يخوض تدريبه الختامى قبل مواجهة روما بأبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق ريال مدريد تدريبه الوحيد والرئيسى على ملعب مباراته غداً أمام روما بالعاصمة الايطالية وسط اجواء من التفاؤل لتحقيق انتصار جديد فى البطولة القارية.

ويلتقى الفريقين فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة أوروبا للأندية الأبطال.

وقال دانى كارفخال لاعب ريال مدريد الاسبانى أن مباراة روما فى أبطال أوروبا ستكون مباراة صعبة غداً ، لكن نعرف روما جيداً ونعلم ما قدموه الموسم الماضي ، نحن هنا من أجل الفوز ويجب أن نثبت هذا.

أكد سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى عزم فريقه على تحقيق الفوز على حساب منافسه غدًا روما فى الجولة الامسة لبطولة أوروبا للأندية الأبطال رغم اقامة اللقاء على أرضية ملعب ووسط جماهير الفريق الايطالى.