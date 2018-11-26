شكرا لقرائتكم جمهور الزمالك ببتروسبورت : حي حي.. دور الأهلي جاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هتف جمهور الزمالك، لمحمود جنش حارس الفريق الأبيض بعد تصديه لركلة جزاء الجونة التي نفذها أحمد الشناوي، في المباراة المقامة حاليا في الجولة السادسة عشر بالدوري الممتاز. وقال جمهور الزمالك:"واحد إتنين.. أحمد ناجي فين"، وتابع جمهور الزمالك:"جنش هو الأصل.. أحسن جون في مصر". كما ردد جمهور الزمالك هتافات:"حي حي.. دور الأهلي جاي"، كما رددوا العديد من الهتافات بعبارات ضد الأهلي. كما قال جمهور الزمالك:"الوصل جميل.. جميل الوصل"، في اشارة لتوديع الاهلي للبطولة العربية علي يد الوصل الاماراتي.

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