شكرا لقرائتكم النجوم يرفض مواجهة بيراميدز طاقم مكون من 4 حكام فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة رفضه إقامة مباراته أمام بيراميدز في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ، بطاقم مكون من 4 حكام فقط ، مطالباً بتطبيق مبدأ المساواة حتى لا يخل بنظام مسابقة الدوري الممتاز ، حيث تقام مباريات الدوري جميعها بستة حكام وليس أربعة فقط، وانه ينبغي على الإتحاد المصري لكرة القدم أن يضم حكمين أخريين بجانب طاقم الحكام المعين للمباراة ، مؤكداً إرساله خطاب لاتحاد الكرة.

وكانت أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة النجوم وبيراميدز، لطاقم حكام تونسي يتكون من سليم بن مصطفى بلخواص حكم ساحة ويعاونه محمد بن محمد باكير ورمزي بن رمضان بن فرج، ونضال بن محمد بن لطيف حكماً رابعاً.