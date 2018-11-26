شكرا لقرائتكم بتروجت يفقد خدمات بيكلى امام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب الأثيوبى شيمس بيكلى صانع ألعاب بتروجت عن مباراة فريقه أمام الأهلى فى المباراة المقبلة المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن سلسلة اللقاءات المؤجلة للمارد الأحمر نظرا لمشاركته فى دورى أبطال أفريقيا . كان محمود وفا حكم لقاء بتروجت وسموحه التى انتهت منذ قليل قد أشهر الكارت الأحمر فى وجه بيكلى وهى خارج من المباراة بسبب بطئه فى الخروج من الملعب ودخوله فى مشادة مع أحد لاعبى سموحه الذى طالبه بالخروج بسرعة إلا أن اللاعب رفض ، وهو ما جعل حكم المباراة يشهر له الكارت الأصفر الثانى ثم الكارت الأحمر .

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