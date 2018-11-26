شكرا لقرائتكم "المسابقات" تنقل لقاء الحزم والاتحاد إلى جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي نقل 3 مباريات في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملاعب مختلفة بسبب أعمال الصيانة.
وبحسب التعديل الجديد فإن الحزم سيرحل إلى جدة لملاقاة الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مباراة تقام الساعة 6.15 م، وسيستضيف الباطن نظيره الرائد على ملعبه، كما سيواجه التعاون منافسه الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.
وأخرت اللجنة مواجهة الفتح والحزم في الجولة 12 يوماً واحداً لتقام يوم السبت الثامن من ديسمبر بدلاً من الجمعة.
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