شكرا لقرائتكم السعودية تستضيف مونديال الأندية لكرة اليد لمدة 4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للرياضة، يوم الاثنين، عن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" وذلك لمدة أربعة أعوام قادمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس الإدارة، بالنائب الأول للاتحاد الدولي لكرة اليد، غويل ديلبلانك، يوم الاثنين، في مقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وجرى خلال اللقاء التوقيع على عقد استضافة المملكة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" لمدة أربعة أعوام قادمة، وتم التوقيع بين محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، والسيد غويل ديلبلانك.