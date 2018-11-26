شكرا لقرائتكم خبر عن العرضيات سلاح الإسماعيلي لتخطى عقبة بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الرئيسى منذ قليل، ضمن تحضيراتهم لملاقاة منافسهم "ماسيجير نيجوزى" البوروندى بعد غدٍ الأربعاء باستاد "أوروكدنو"، فى ذهاب الدور التمهيدى الأول لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الاستثنائية.
وخصص الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى فييرا تدريبات خاصة على الكرات العرضية من خلال ظهيرى الأجناب وترجمتها لأهداف عبر المهاجمين والمدافعين الذين يجيدون التعامل مع الكرات الهوائية.
كما شمل المران تدريبات على إرسال الكرات الطويلة المتقنة والتى تسهم فى نقل الفريق للجانب الهجومي بأسرع وقت ممكن.
وقام فييرا بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة.
وعلى هامش المران، واصل باهر المحمدى مدافع الفريق تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى سعيًا للحاقه بالمباراة.
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