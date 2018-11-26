شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يعترض على طاقم حكام مباراته أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى نادى النجوم برئاسة محمد الطويلة رفضه إقامة مباراته أمام بيراميدز فى الجولة السادسة عشر من الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، بطاقم مكون من 4 حكام فقط، مطالبًا بتطبيق مبدأ المساواة حتى لا يخل بنظام مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام مباريات الدورى جميعها بستة حكام وليس أربعة فقط، وانه ينبغى على الإتحاد المصرى لكرة القدم أن يضم حكمين أخريين بجانب طاقم الحكام المعين للمباراة، مؤكدًا إرساله خطابًا لاتحاد الكرة.

وكانت أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد إدارة مباراة النجوم وبيراميدز، لطاقم حكام تونسى يتكون من سليم بن مصطفى بلخواص حكم ساحة ويعاونه محمد بن محمد باكير ورمزى بن رمضان بن فرج، ونضال بن محمد بن لطيف حكمًا رابعًا.