شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف "سوبر جلوب" اليد 4 سنوات مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" لمدة 4 سنوات مقبلة، وتم توقيع العقود فى حضور الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية. ومن المقرر أن يمثل مصر فى النسخة المقبلة أحد من قطبى الرياضة المصرية سواء الأهلى والزمالك، حيث إن الفائز منهما فى السوبر الأفريقى سيتأهل مباشرة إلى كأس العالم. ويخوض الأهلى السوبر الأفريقى بصفته حامل كأس أبطال الكئوس، بينما يشارك الزمالك بصفته صاحب لقب أبطال أفريقيا للدورى.

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