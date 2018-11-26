شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى قائم بين الزمالك والجونة بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبى على نتيجة مباراة الزمالك والجونة بعد مرور 15 دقيقة من اللقاء المقام حاليا بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ 16 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز . بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع : حمدى النقاز ومحمد عبد السلام ومحمود علاء وعبد الله جمعه خط الوسط : فرجانى ساسى وطارق حامد ومحمود كهربا وإبراهيم حسن ويوسف أوباما خط الهجوم : كاسونجو بينما بدأ الجونة اللقاء بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : عمر رضوان خط الدفاع : جوزيف أنجويم، وأحمد سعيد «أوكا»، ولؤي وائل، وأحمد على خط الوسط : أحمد الشناوي، ومصطفى جابر، وأحمد مجدي، ومحمد نادى، وفادى فريد خط الهجوم : شيكاتارا مع الدقيقة الثانية يشهر إبراهيم نور الدين حكم المباراة أولى البطاقات الصفراء فى وجه مصطفى جابر لاعب الجونة لتدخله بعنف مع أحد لاعبى الزمالك ويواصل حكم المباراة إظهار العين الحمراء منذ الدقائق الأولى بإيقاف اللعب بالدقيقة 4 والتوجه لهشام زكريا المدير الفنى للجونة لمطالبته بعدم الاعتراض بعدما أبدى غضبه على عدم احتساب نور الدين ركلة حرة لصالح فريقه بإحدى الكرات المشتركة . ويتسبب كاسونجو فى هجمة خطيرة للجونة بالدقيقة 7 بعد تمرير الكرة بالخطأ لشيكاتارا لينطلق الأخير تجاه مرمى الزمالك لكنه يسدد الكرة فى يد جنش . ويفتقد الزمالك النزعة الهجومية خلال العشر دقائق الأولى حيث غابت الهجمات الخطيرة تماما عن مرمى الجونة بعدما اقتصر اللعب على تمريرات تعاونية بين لاعبى الفريقين بمنطقة وسط الملعب .

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