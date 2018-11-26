شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اعتصام أصحاب أزمة العضويات داخل نادي البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد نادى بلدية المحلة اعتصام العشرات من أصحاب أزمة العضويات وذلك للمطالبة بتجديد عضويتهم بالنادى بعد رفض مجلس إدارة النادى تجديد عضويتهم أسوة بباقى أعضاء الجمعية العمومية بالنادي. وقام أمن الغربية بتأمين الاعتصام وذلك بناء على الخطاب المرسل من النادى بوجود اعتصام داخل النادي. واجتمع مصطفى السامولى، رئيس نادى البلدية بأصحاب أزمة العضويات وطالبهم بالتوجه للنيابة العامة بتقديم بلاغ رسمى أو التوجه للجهة الإدارية من أجل إحضار خطاب رسمى لمجلس الإدارة يفيد بتجديد عضوية أصحاب الأزمة مطالبًا أصحاب أزمة العضوية بعدم افتعال ازمات مع مجلس الإدارة الحالى خاصة أن المجلس الحالى ليس مسئولاً عن الأزمة التى يمر بها أصحاب العضويات المزورة.







شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اعتصام أصحاب أزمة العضويات داخل نادي البلدية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .