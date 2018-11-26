شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تاريخ مواجهات الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثامنة مساءً، يدخل الزمالك تحديًا جديدًا عندما يواجه نظيره الجونة، في مباراة الجولة الـ16 من مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد بتروسبورت، ويتصدر الزمالك جدول الدورى برصيد 29 نقطة حققها من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف.

فيما يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة حققها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 15 هدفًا وسكنت شباكهم 20 هدفًا.

ويرصد ”الخليج 365” تاريخ مواجهات الفريقين قبل الموقعة المرتقبة في السطور التالية:

التقى الزمالك والجونة في 8 مواجهات سابقة، بواقع مباراة فى كأس مصر و7 مباريات فى الدورى الممتاز.

حقق الفريق الأبيض الفوز فى 4 مباريات من بينهم انتصار فى الكأس فيما تعادلا فى 3 مباريات وحقق فريق الجونة الفوز فى مباراة واحدة.