رياضة | بث حي مباراة الزمالك ضد الجونة يلا شوت اون لاين

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ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري من خلال شاشة قناة أون سبورت، كما سيتم نقل مباراة الزمالك القادمة في الدوري من خلال شاشة قناة نايل سبورت.

ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية، على الداخلية بهدفين لهدف، ويمتلك أبناء ميت عقبة فى رصيدهم 29 نقطة، في المركز الأول، فيما يمتلك الجونة 16 نقطة في المركز الـ9، مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر الزمالك اون سبورت بتاريخ 26-11-2018.

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