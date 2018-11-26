كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بتروجت 1 × 0 سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي بيرنلي - x

22:00 - نيوكاسل يونايتد الدوري الإسباني ريال سوسييداد - x

22:00 - سيلتا فيجو الدوري الإيطالي كالياري - x

21:30 - تورينو الدوري المصري الممتاز حرس الحدود 4 x

14:45 1 وادي دجلة بتروجيت 1 x

17:15 0 سموحة الزمالك - x

20:00 - الجونة

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | أهداف مباراة - بتروجت 1 × 0 سموحة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .