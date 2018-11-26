رياضة | كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن

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كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن
يستضيف الزمالك متصدر الدوري المصري اليوم نظيره الجونة في الثامنة مساءً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن
ويتصدر الأبيض ترتيب الدورى المصرى برصيد 29 نقطة حققهم من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف.
كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن
فيما يحتل الفريق الساحلي المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة حققهم من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، سجل لاعبيه 15 هدفًا وسكنت شباكه 20 هدفًا.
كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن
أعلن كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.
كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن
وسيبدأ كابونجو كاسونجو المهاجم الكونغولي للفريق كأساسي على حساب عمر السعيد، بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده.
كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن
حارس: محمود عبد الرحيم جنش.
الدفاع: بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمدي النقاز.
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.
أمامهم: إبراهيم حسن – يوسف إبراهيم أوباما – محمود عبد المنعم كهربا.
الهجوم: كابونجو كاسونجو.
كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن
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